Cadê Thomas Tuchel? Inglaterra desperdiça tempo ao seguir com interino Lee Carsley por mais uma data Fifa

A ausência do alemão nos jogos contra a Grécia e Irlanda aumenta a sensação de que ele é uma contratação de curto prazo e alto risco

Lembra das últimas semanas do ano letivo? Quando ninguém levava muito a sério, você podia se safar sem fazer a lição de casa ou até faltar, e sua cabeça já estava voltada para as férias? É assim que o time da Inglaterra se sente agora enquanto se prepara para seus últimos jogos da Nations League contra a Grécia e a Irlanda.

Oito jogadores, citando lesões, saíram da equipe, substituídos por jovens sem experiência internacional anterior. A tarefa à frente, subir da Nations League B para A, parece ter baixa prioridade, especialmente com as eliminatórias da Copa do Mundo se aproximando.

E para continuar a analogia, há um novo diretor a caminho, mas ele não começará até o novo ano. Enquanto isso, os alunos só precisam responder ao professor substituto, que eles já perceberam que podem passar por cima.

Thomas Tuchel tem suas razões para não começar seu papel como técnico da Inglaterra até janeiro e deixar estes dois últimos jogos para Lee Carsley, mas o novo chefe já é notavelmente ausente. E o alemão está desperdiçando tempo valioso para avaliar sua equipe e traçar o caminho para tentar a glória na Copa do Mundo em 2026.