De Bruna Marquezine a Bruna Biancardi: as namoradas de Neymar ao longo dos anos

Entre namoros midiáticos, idas e vindas e polêmicas, relembramos os relacionamentos do craque, de sua juventude no Santos até os dias atuais

Cerca de 12 anos depois de deixar seu clube de formação, Neymar está de volta ao Santos. De "menino" a adulto, o jogador viu sua vida passar por inúmeras transformações durante o período fora do Brasil, com a vida pessoal tão movimentada quanto a carreira no futebol. E as decisões do craque nos dois âmbitos nunca deixou de ser questionada.

Entre namoros, rumores de traição e a chegada de novos filhos, Neymar virou assunto por diversas vezes. Aqui a GOAL relembra os relacionamentos do jogador do Santos.