O Brasil já venceu os Estados Unidos no basquete masculino?

Equipe brasileira vai disputar uma vaga na semifinal da modalidade masculina contra o chamado "Dream Team"

Ainda que tenha sido derrotada nas duas primeiras partidas da primeira fase das Olimpíadas de Paris, a seleção brasileira masculina de basquete se recuperou com uma vitória sobre o Japão por 102 x 84 e se garantiu nas quartas de final como uma das duas melhores terceiras colocadas da fase de grupos. No entanto, o chaveamento colocou o Brasil para encarar o 'Dream Team' dos Estados Unidos.

O favoritismo e o melhor retrospecto estão do lado dos americanos, que montaram uma verdadeira seleção para a disputa dessas Olimpíadas de Paris 2024, com LeBron James, Anthony Davis e Stephen Curry. Do lado do Brasil, estão as duas últimas vitórias na Qualificação Mundial de Basquetebol 2023 (Américas).

Abaixo, a GOAL destaca o retrospecto do confronto.

