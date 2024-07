O Brasil já foi campeão olímpico no futebol masculino? Quantos ouros e quantas medalhas a seleção ganhou nas Olimpíadas?

Confira o histórico de medalhas da seleção brasileira masculina em Jogos Olímpicos

Grande potência do futebol mundial, o Brasil tinha uma pedra no sapato muito clara em sua história até pouco tempo: as Olimpíadas.

Enquanto empilhava conquistas das diversas competições em que disputava, o tabu de nunca ter ficado com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos ia só aumentando. Até que isso acabou exorcizado em 2016 e reafirmado na edição seguinte.

Ao todo, o Brasil possui sete medalhas em seu quadro de conquistas da modalidade: duas de ouro, três de prata e duas de bronze.

A seguir, detalhamos um pouco mais todas elas.

