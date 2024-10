O Brasil já foi campeão da Copa do Mundo de Futsal? Quantos títulos a seleção brasileira tem?

Confira títulos, números e recordes da camisa amarelinha em quadra na história das copas

Para se destacar em uma Copa do Mundo, seja nos campos ou nas quadras, é necessário se diferenciar. E é isso que não faltou para a seleção brasileira ao longo da história com a bola no pé.

Além da representatividade do Brasil como o maior campeão do mundo no futebol, que o consolidou como o “país do futebol”, a camisa verde e amarela também é a que mais entorta varais com seu peso no futsal.

A Copa do Mundo de futsal de 2024 traz uma nova (ou nem tão nova) ambição para o brasileiro fã do mundo da bola: buscar o hexa. Abaixo, confira quais foram as melhores campanhas do Brasil na competição, recordes, artilheiros e muito mais…