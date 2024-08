Botafogo e São Paulo insistem em Alex Sandro, que vê Brasil com desconfiança

Lateral esquerdo está livre desde que deixou a Juventus, em 30 de junho passado, mas prefere seguir no futebol do exterior

Botafogo e São Paulo tentam a contratação do lateral esquerdo Alex Sandro no mercado da bola. O jogador, no entanto, tem preferência pela sequência no exterior, como soube a GOAL. A reportagem ainda apurou que ele tem encontrado dificuldades para conseguir um destino nas principais ligas.

O Tricolor paulista não estão tão animado com a possibilidade de convencê-lo a jogar no Brasil. O primeiro contato pela contratação do atleta foi no início do ano, quando ele já podia assinar um pré-contrato com um interessado. Entretanto, a diretoria ainda não obteve uma resposta positiva do atleta.

O Alvinegro Carioca abriu conversas pela chegada do atleta a General Severiano mais recentemente, mas até aqui não obteve uma resposta positiva. A informação sobre o interesse do Bota em Alex Sandro foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

