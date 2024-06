Botafogo disputa contratação de Joaquim com Atalanta e Betis

Clube carioca pretende contratar o zagueiro do Santos no mercado da bola; tratativas ainda são incipientes, mas há interesse no atleta

O Botafogo disputa com a Atalanta, da Itália, e o Real Betis, da Espanha, a contratação do zagueiro Joaquim, que pertence ao Santos, no mercado da bola, como soube a GOAL. Os três clubes já fizeram contato com o estafe do jogador e buscam um acordo para próxima janela de transferências.

O Santos deseja receber no mínimo € 12 milhões (R$ 68,35 milhões na cotação atual) para negociar o defensor de 26 anos no mercado da bola. A melhor oferta até aqui foi do Botafogo, na última janela de transferências do Brasil, encerrada em abril. Na ocasião, os cariocas ofereceram € 10 milhões (R$ 57 milhões), mas a forma de pagamento não agradou.

Atalanta e Betis ainda não oficializaram uma proposta pela compra de Joaquim, mas os dois clubes já sinalizaram com o desejo de contratá-lo nesta janela de transferências. É possível que ambos façam uma proposta em breve para tirá-lo da Vila Belmiro.

