Botafogo tenta contratação de Vitinho, do Burnley, mas esbarra em obstáculos

Lateral direito de 25 anos quer permanecer no futebol europeu a princípio; ele também despertou interesse do Cruzeiro

O Botafogo iniciou conversas pela contratação do lateral direito Vitinho, que pertence ao Burnley, da Inglaterra. O jogador, contudo, prefere seguir na Europa neste momento, como soube a GOAL. O empresário John Textor foi o responsável por abrir conversas com a diretoria do clube inglês, mas não chegou a um acordo pelo atleta.

A saída de Vitinho do clube que disputa a EFL Championship, a segunda divisão do futebol inglês, está praticamente descartada pelo próprio atleta. Vitinho quer seguir na Europa e entende que vive bom momento na carreira. A ideia do atleta é ficar o máximo possível no continente.

Contratado em julho de 2022, ele renovou o contrato com o clube pouco mais de um ano depois, assinando até junho de 2027. O lateral direito é tratado como um nome importante nos bastidores do clube.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!