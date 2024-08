A bolha do Campeonato Saudita já explodiu? Falta de grandes compras no futebol europeu mostra problemas no projeto mais ambicioso do mundo

À medida que o início da nova temporada se aproxima, nenhum movimento significativo foi feito, enquanto vários astros estão insatisfeitos

A Arábia Saudita abalou o mundo do futebol no verão europeu de 2023. Aproximadamente £750 milhões de libras foram gastos em 97 contratações, com Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Riyad Mahrez e outros jogadores de destaque seguindo os passos de Cristiano Ronaldo, que havia se juntado ao Al Nassr na janela anterior.

Como apontou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, "a Liga Profissional Saudita mudou o mercado de transferências. Há poucos meses, quando Cristiano foi o único a ir, ninguém poderia imaginar a quantidade de jogadores de altíssimo nível que iriam para lá. Acho que no futuro próximo isso vai acontecer cada vez mais."

No entanto, embora tenha havido algumas novas contratações notáveis desde que a janela deste verão foi aberta no mês passado, os clubes da Liga Profissional Saudita não têm sido tão ativos quanto no ano passado. Então, será que a bolha saudita já estourou? A SPL está prestes a sofrer um colapso semelhante ao da Super Liga Chinesa? Ou podemos esperar mais contratações de superestrelas nas próximas semanas?

