Benfica recusou proposta saudita por Arthur Cabral, alvo do Cruzeiro na janela

Clube de Péricles Chamusca formalizou oferta para contar com o atacante benfiquista, mas os portugueses não querem liberá-lo

O Benfica, de Portugal, recusou uma proposta do Neom SC, da Arábia Saudita, pela contratação de Arthur Cabral no mercado da bola, como soube a GOAL. A busca foi um pedido de Péricles Chamusca, técnico brasileiro que está à frente da equipe desde maio de 2024. As negociações, contudo, não andaram.

A investida seria de € 20 milhões (R$ 120 milhões na cotação atual). Entretanto, o Benfica considerou a proposta baixa e não quis abrir conversas pela liberação do atleta. O empresário Paulo Pitombeira foi quem levou a oferta ao Estádio da Luz, em viagem feita à Europa no início de julho.

O clube da Arábia Saudita ainda estava disposto a pagar € 5 milhões (R$ 30 milhões) por ano ao jogador. O valor do salário do atleta seria de € 417 mil (R$ 2,5 milhões) por mês.

