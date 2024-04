Bastidores: Tite atravessa primeira instabilidade no Flamengo

De resultados ruins a decisões que geraram incômodos, treinador terá que usar habilidade para passar por momento turbulento

Depois de vencer o Campeonato Carioca de forma invicta e bater algumas marcas expressivas, o técnico Tite atravessa a primeira crise sob o comando do Flamengo. São três jogos consecutivos sem vencer, justamente naquelas que são consideradas as principais competições do ano pelo clube.

Além dos resultados, o desempenho, que caiu consideravelmente, liga o sinal de alerta dentro do Flamengo. Sem as vitórias, o clima interno se torna mais tenso, naturalmente, e o treinador vai precisar de habilidade, o que já demonstrou em outros momentos de sua carreira, para lidar com os percalços do dia a dia.