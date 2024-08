Os bastidores da renovação de contrato de Kaiki com o Cruzeiro

Lateral esquerdo assinou contrato com o clube mineiro até dezembro de 2027; ele teve aumento salarial considerável na Toca da Raposa II

O Cruzeiro anunciou a renovação contratual de Kaiki na última sexta-feira (26). O jogador estendeu o vínculo até dezembro de 2027 e passou a ter multa rescisória de € 100 milhões (R$ 622,25 milhões na cotação atual) para o exterior, como soube a GOAL.

O salário do jogador no elenco foi ampliado para cerca de R$ 300 mil mensais, conforme apurado pela reportagem. Ainda há uma cláusula que aumenta o valor do vencimento em caso de metas atingidas pelo atleta no elenco profissional.

O lateral esquerdo foi valorizado depois de um longo período de renovação. As bases salariais foram inicialmente acertadas para que o atleta recebesse cerca de R$ 150 mil mensais. No entanto, por se tratar de um nome promissor e que conta com a admiração de Pedro Lourenço, atual gestor do clube, a diretoria aumentou a quantia para pagamento ao atleta.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!