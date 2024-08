Os bastidores da ida de Praxedes do Vasco para o Athletico-PR

Volante vai assinar contrato de empréstimo na Ligga Arena; negócio já foi sacramentado entre os clubes

O Athletico-PR acertou a contratação de Bruno Praxedes, volante que pertence ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vasco, como soube a GOAL. O meio-campista chega por empréstimo até dezembro de 2024.

As tratativas não incluem opção de compra ao término do vínculo de cessão, no fim deste ano. No entanto, há a possibilidade de uma parceria entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR, dividindo os direitos econômicos do atleta para que ele permaneça em definitivo no clube paranaense, conforme apurado pela GOAL.

Os moldes foram definidos pelos representantes do atleta, que atuaram como intermediários da negociação. A ideia é que ele se firme no Furacão e permaneça em definitivo no clube ao fim do contrato de empréstimo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!