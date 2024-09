Promessa de investimento, tempo de contrato e salário: os bastidores de Fernando Diniz no Cruzeiro

Cruzeiro fez apenas uma reunião com o novo treinador, que assina contrato até dezembro de 2025 na Toca da Raposa II

O Cruzeiro precisou apenas de uma reunião para acertar a contratação de Fernando Diniz até dezembro de 2025, como soube a GOAL. Em uma conversa na manhã desta segunda-feira (23), ele deu sinal positivo para o acordo com o clube.

Nas tratativas, conduzidas pelo CEO Alexandre Mattos, houve uma promessa ao treinador. O dirigente se comprometeu a fazer um investimento elevado, para montar uma "seleção" para a temporada seguinte - a ideia é investir cerca de R$ 250 milhões na montagem do elenco.

O técnico terá um salário semelhante ao da época de Fluminense no contrato assinado com o Cruzeiro. Ele é esperado em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (24) para firmar o vínculo e ser apresentado como novo comandante do elenco.