Os bastidores do desgaste na relação entre Flamengo e Corinthians, abalada de vez após a Copa do Brasil

Troca de datas, Hugo Souza, vestiário apagado e música alta abalam de vez a relação entre os clubes

Flamengo e Corinthians iniciaram o ano de 2024 em clima de pura cordialidade e certa parceria, mas ao longo dos últimos meses essa relação foi se deteriorando e ficou completamente abalada após o confronto entre as duas equipes pela semifinal da Copa do Brasil.

O bom relacionamento começou no início do ano, quando Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, foi pessoalmente na posse de Augusto Melo, atual presidente do Corinthians. Na ocasião, o mandatário do time paulista fez questão de agradecer o gesto. Semanas depois, o Timão foi atrás de Fabinho Soldado, então gerente de futebol do Flamengo, e teve receptividade do time carioca para negociar com o dirigente.

Antes do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, porém, as duas diretorias terminaram entre farpas, provocações e descontentamento. Em campo, os rubro-negros conseguiram avançar com um empate sem gols dentro da Neo Química Arena.