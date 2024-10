Barcelona quer sonhar com título da Champions League, dez anos após Tríplice Coroa com Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez

Os culés completam uma década sem conquistar o troféu continental e buscarão vencê-lo nesta edição

O Barcelona voltou a viver um bom momento com os primeiros passos de Hansi Flick como treinador do clube. E deseja manter a boa fase na temporada, ainda que tenha sido derrotado na estreia da Champions League 2024/25.

A equipe catalã é uma das 36 classificadas para a Fase de Liga, parte do novo formato que estreia nesta edição do torneio. O Barça enfrenta, além do Monaco, outras setes equipes diferentes e, dependendo da sua posição na tabela geral, saberá se classifica diretamente para às oitavas de final, se precisará disputar uma eliminatória extra ou, no pior dos casos, se será eliminado.

Tudo indica, contudo, que os culés têm potencial para sonhar com o título desta temporada.