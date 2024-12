Confira o caminho que o Esquadrão de Aço precisará percorrer para chegar à fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul

De volta à disputa da Libertadores após 35 anos, o Bahia viveu altos e baixos no Brasileirão 2024, mas no fim das contas, conseguiu assegurar uma vaga nas fases iniciais da edição de 2025 do torneio continental.

Por causa disto, o clube baiano precisará vencer dois confrontos para alcançar à fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.

Abaixo, mostramos o caminho do Esquadrão de Aço na disputa da pré-Libertadores 2025 e mais algumas informações relevantes.