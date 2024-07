Bahia compra ‘novo Suárez’ por R$ 77 milhões, e Grupo City promete ida ao Man City

Atacante Lucho Rodríguez é esperado em Salvador nos próximos dias; ele vai assinar por cinco temporadas

O Bahia acertou a compra de Lucho Rodríguez, que pertencia ao Liverpool, do Uruguai, por 14 milhões de dólares (R$ 76,78 milhões na cotação atual) no mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador é esperado em Salvador para assinar contrato de cinco temporadas.

A assinatura do contrato de venda do atleta será assinada às 15h (de Brasília) desta quarta-feira (17). O intermediário da negociação é o agente Paulo Pitombeira. O empresário tem boa relação com a diretoria do Grupo City e foi responsável por costurar as tratativas.

Há um planejamento para que o atleta se transfira ao Manchester City ao término do acordo – o momento da mudança depende do desempenho do atleta na passagem pela Arena Fonte Nova. Há possibilidade de transferência durante a vigência do vínculo, que se encerra em julho de 2029.

