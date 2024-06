Atlético-MG vence concorrência do Botafogo e encaminha compra de Lyanco

Zagueiro de 27 anos deve firmar vínculo na Cidade do Galo até dezembro de 2028; ele pertencia ao Southampton, da Inglaterra

O Atlético-MG venceu a concorrência do Botafogo e acertou a contratação de Lyanco no mercado da bola. Os mineiros vão desembolsar cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação atual), entre fixo e variável, pela contratação do zagueiro de 27 anos, conforme apurado pela GOAL.

O Galo aguarda o defensor em Belo Horizonte nos próximos dias para realização de exames médicos e assinatura de contrato - ele deve firmar vínculo até dezembro de 2028. O jogador chegará à capital mineira antes do início da janela de transferências do Brasil, em 10 de julho.

Lyanco foi procurado pelo Atlético-MG no mercado da bola há cerca de duas semanas, conforme apurado pela reportagem. No entanto, o Botafogo tentou a contratação do atleta após contato na última terça-feira (25). Como já havia dado a palavra ao Galo, o atleta manteve o acordo com os mineiros.

