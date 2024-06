Atlético-MG tem conversas avançadas por contratação de Talles Magno

Atacante de 22 anos tem negociações para retornar ao Brasil nesta janela de transferências; ele pertence ao New York City

O Atlético-MG tem conversas avançadas pela contratação de Talles Magno, atacante de 22 anos que pertence ao New York City, dos Estados Unidos, como soube a GOAL.

Os valores do negócio ainda são mantidos em sigilo, mas o jogador deve chegar a um acordo com o clube mineiro em breve. As tratativas são para a chegada do atleta em definitivo, conforme apurado pela reportagem.

Talles Magno deu sinal positivo para voltar ao Brasil no mercado da bola. Ele foi revelado pelas divisões de base do Vasco e foi negociado com o futebol da Major League Soccer (MLS).

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!