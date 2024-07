Atlético-MG planeja renovação contratual de Matías Zaracho

Meio-campista argentino tem contrato até 31 de dezembro de 2025, e a prorrogação do vínculo está nos planos da cúpula

O Atlético-MG já planeja a renovação de Matías Zaracho no mercado da bola. O desejo da diretoria é que o meio-campista argentino de 26 anos tenha o vínculo estendido, como soube a GOAL.

O atual compromisso do jogador estrangeiro se encerra em 31 de dezembro de 2025. No entanto, os mineiros querem alinhar as negociações no mais tardar ao fim da atual temporada. Há confiança de que as tratativas terão um desfecho positivo.

Ainda não foi feita uma proposta formal pela manutenção de Zaracho, mas a situação do atleta já é avaliada nos bastidores da Cidade do Galo pelo departamento de futebol. A extensão contratual é avalizada pelo diretor-executivo Victor Bagy.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!