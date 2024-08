Atlético-MG faz orçamento e planeja grama artificial na Arena MRV em 2025

Diretoria está incomodada com o atual gramado da Arena MRV e pretende colocar grama sintética no estádio

O Atlético-MG faz orçamentos com empresas a fim de trocar o gramado da Arena MRV a partir de janeiro de 2025, como soube a GOAL. O clube pretende colocar grama artificial no estádio para a próxima temporada.

A diretoria está incomodada com o atual estado do campo e deseja a troca da superfície para o ano seguinte. Algumas empresas do ramo foram consultadas pela cúpula, que deve avançar nas tratativas nos próximos meses.

Os números ainda são mantidos em sigilo, e a diretoria também tenta a liberação do poder executivo municipal para instalar o novo gramado no estádio. A mudança da superfície já era estudada há algum tempo e, agora, conta com o apoio dos próprios atletas.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!