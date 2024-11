O Atlético-MG já ganhou a Libertadores? Quantos títulos o Galo tem?

O Galo derrotou o Olimpia e conquistou, até então, sua única Libertadores em 2013; veja

O Atlético-MG disputa em 2024 sua segunda final de Libertadores na história, enfrentando o Botafogo no emblemático Monumental de Núñez, na Argentina. Diferentemente do Glorioso, que estreia em uma decisão de Libertadores, o Galo já conhece o sabor de uma final. Em 2013, protagonizou uma campanha histórica que culminou em seu primeiro título continental, marcado por reviravoltas emocionantes e atuações heroicas.

Naquela ocasião, o Atlético-MG superou o Olimpia do Paraguai na decisão. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o Galo reverteu o placar no Mineirão com uma vitória pelo mesmo placar e conquistou o troféu nos pênaltis. Liderado por Ronaldinho Gaúcho e com defesas inesquecíveis de Victor, o clube se consolidou como uma potência sul-americana.