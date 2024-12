Galo quer contar com o técnico português de 54 anos à frente do elenco em 2025; ele tinha conversas com o Grêmio

O Atlético-MG conversa com o português Pedro Caixinha para a vaga deixada por Gabriel Milito

Após a recusa de Luís Castro, no último sábado (21), a diretoria passou a discutir a possibilidade de contratação do ex-treinador do Red Bull Bragantino

O Grêmio também conversava com Pedro Caixinha no mercado da bola, mas não houve acordo entre as partes