Atlético-MG avalia contratação de lateral direito destaque em Portugal

À procura de um jogador para a posição em 2025, diretoria do Galo cogita a contratação de brasileiro de 26 anos

O Atlético-MG está à procura de um lateral direito para a próxima temporada e estuda a contratação de Lucas Soares, atualmente no Santa Clara, de Portugal, como soube a GOAL.

Revelado pelas divisões de base do arquirrival Cruzeiro, o jogador de 26 anos se destaca em terras lusitanas. Na temporada passada do futebol local, ele foi eleito o melhor lateral direito da Segunda Liga Portuguesa.

A possível contratação do atleta é avaliada pelo departamento de futebol do Galo, que entende a necessidade de buscar um jogador jovem para a posição em 2025. Este nome seria suplente de Renzo Saravia, titular absoluto do time comandado por Gabriel Milito. Ele foi oferecido ao clube mineiro para a próxima temporada.