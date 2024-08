Atlético-MG mantém confiança em Gabriel Milito e espera reação do time

Diretoria descarta qualquer possibilidade de mudança no cargo, mesmo após os resultados negativos contra CRB e Criciúma

A diretoria do Atlético-MG mantém confiança no trabalho de Gabriel Milito, mesmo com os resultados negativos mais recentes, diante de CRB, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e Criciúma, pelo Brasileirão, como soube a GOAL.

A cúpula entende que o trabalho é bem feito e que os desfalques em rodadas recentes do Campeonato Brasileiro minaram o desenvolvimento do time. O clube, portanto, descarta qualquer possibilidade de saída do treinador, mesmo em uma eventual eliminação para o CRB na noite desta quarta-feira (7), na Arena MRV.

Hoje, há confiança de que o time voltará a render como nos primeiros jogos do estrangeiro no banco de reservas. A diretoria está disposta a mantê-lo até o fim do vínculo, em dezembro de 2025.

