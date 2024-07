Atlético-MG tem concorrência por Talles Magno, mas é o único interessado no Brasil

Vasco não fez contato pelo retorno do atacante de 22 anos no mercado da bola; Galo, no entanto, vê concorrência do exterior

O Atlético-MG tem concorrência por Talles Magno no mercado da bola, como soube a GOAL. Embora tenha negociações avançadas com o atacante de 22 anos, a diretoria encontra dificuldades para chegar a um acordo com o Grupo City, que gerencia o New York City, dos Estados Unidos. O clube norte-americano, que disputa a MLS (Major League Soccer), pede US$ 15 milhões (cerca de R$ 84 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta, valor considerado elevado pela diretoria do Galo. Além disso, há outros interessados em contar com o atacante de 22 anos, que tem contrato na Major League Soccer até 31 de dezembro de 2026. A saída do atleta ainda é considerada uma incógnita.