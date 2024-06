Atlético-MG encaminha compra de Fausto Vera, do Corinthians, por R$ 23 milhões

Galo venceu concorrência do Boca Juniors, da Argentina, para contar com o meio-campista de 24 anos no elenco comandado por Milito

O Atlético-MG encaminhou o acordo pela compra de Fausto Vera no mercado da bola, como soube a GOAL. O volante nem sequer treinou com o elenco do Corinthians na última terça-feira (25) e deve chegar à Cidade do Galo nos próximos dias.

Os mineiros tiveram que aumentar a proposta inicial — US$ 4 milhões (R$ 22 milhões na cotação atual) — para tirá-lo do Parque São Jorge. Ele é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

Fausto Vera será o quinto volante do elenco comandado por Gabriel Milito. Além do argentino, o Galo conta com Rodrigo Battaglia, Paulo Vitor, Otávio (lesionado) e Alan Franco (convocado para a Copa América pela seleção equatoriana).

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!