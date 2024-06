Atlético-MG e Botafogo disputam contratação de Lyanco

Galo deixou acordo encaminhado, mas Botafogo entrou na jogada nos últimos minutos

O Atlético-MG se aproximou de um acordo com o zagueiro Lyanco, de 27 anos, no mercado da bola. O defensor estava com tudo verbalmente alinhado para se transferir em definitivo para a Cidade do Galo, mas a diretoria do Botafogo tenta travar as negociações, como soube a GOAL.

O estafe de Lyanco trabalha para a ida do defensor de 27 anos para a Cidade do Galo há cerca de duas semanas, conforme apurado pela reportagem. Entretanto, com a entrada do Botafogo nas negociações, essa transferência pode acabar melando.

O defensor, que pertence ao Southampton até dezembro de 2025, estava no Al Gharafa, do Qatar, por empréstimo. Ele defendeu o time catariano até o fim de maio. A informação sobre o interesse dos dois clubes foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL.

