Atlético-MG, Bahia e Santos observam zagueiro do Novorizontino

Atlético-MG, Bahia e Santos observam e cogitam propostas por Patrick, zagueiro de 25 anos do Novorizontino, como soube a GOAL. Os três clubes já fizeram contato a fim de entender a situação do atleta no atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado em definitivo em julho deste ano, o jogador tem vínculo de quatro temporadas com o Novorizontino. Ele pertencia à Portuguesa e foi liberado por empréstimo, com opção de compra avaliada em R$ 1 milhão.

Hoje, para a saída do atleta, o Novorizontino pede cerca de € 1 milhão (R$ 6,05 milhões na cotação atual), conforme apurado pela reportagem da GOAL. Ele se tornou um dos pilares do time na disputa da Série B.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!