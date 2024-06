Atlético-MG avança por contratação de Fausto Vera, do Corinthians, por R$ 22 milhões

Meio-campista deve assinar contrato em definitivo com o Galo — ideia é assinar contrato de quatro temporadas com os mineiros

O Atlético-MG avançou nas tratativas pela contratação de Fausto Vera. Os mineiros enviaram uma proposta de US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões na cotação atual) pela aquisição do meio-campista argentino e estão empolgados com a possibilidade de acordo, como soube a GOAL. O valor da oferta foi inicialmente publicado pelo globoesporte.com e confirmado pela reportagem.

Fausto Vera já deu sinal positivo ao Galo para um acordo com o Galo no mercado da bola. O meio-campista argentino está feliz por poder voltar a trabalhar com o técnico Gabriel Milito, com quem esteve no Argentinos Juniors, da Argentina.

O volante foi contratado pelo Corinthians em julho de 2022 após se destacar pelo Argentinos Juniors sob o comando de Milito. À época, os paulistas se dispuseram a desembolsar US$ 7 milhões (R$ 37,9 milhões na cotação de hoje) pelo jogador.

