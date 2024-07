Atlético-GO confirma acordo com atacante ex-Arsenal que jogou a Copa de 2014

Costarriquenho Joel Campbell é esperado em Goiânia até o fim de semana e vai reforçar o elenco do Dragão por uma temporada

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou o acordo com o atacante Joel Campbell em entrevista à GOAL. O mandatário diz que espera o jogador em Goiânia até o fim de semana e disse que o contrato está firmado com o atleta.

"Já está fechado, já assinamos contrato, acabei de assinar, e ele vai chegar até o final de semana", afirmou Adson Batista em conversa com a equipe de reportagem da GOAL.

"Um ano de contrato, ele não estava livre. A gente tinha uma negociação arrastando há algum tempo já. É um jogador pronto, com experiência, queria jogar na liga brasileira, construímos isso com amigos em comum", acrescentou.

