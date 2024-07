Atlético-MG avança em acordo e vai pagar R$ 24 milhões por Fausto Vera

Negociação avança e está próxima de um desfecho positivo; meio-campista de 24 anos vai assinar até dezembro de 2028 na Cidade do Galo

O Atlético-MG avançou nas tratativas pela compra de Fausto Vera e deve anunciar a contratação do jogador até a próxima sexta-feira (12). A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela reportagem. O clube vai desembolsar 4,5 milhões de dólares (R$ 24,46 milhões na cotação atual) pelo atleta, como soube a GOAL.

Os números subiram mais um pouco após uma rodada de negociações nessa segunda-feira (8). O Corinthians recusou duas ofertas anteriores do clube mineiro — 4 milhões de dólares (R$ 21,74 milhões) foi o valor da primeira, e 4,2 milhões de dólares (R$ 22,82 milhões) foi o montante sugerido na segunda.

O meio-campista vai firmar contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2028. Os mineiros aguardam a chegada do atleta em Belo Horizonte para realização de exames médicos e assinatura do novo vínculo.

