Atacante que deixou Corinthians após entrar na Justiça é oferecido ao Benfica

Jogador obteve vitória na Justiça e rescindiu contrato no Parque São Jorge; empresário o ofereceu ao clube de Portugal

Liberado do Corinthians após rescisão contratual por meio da Justiça, o atacante Arthur Sousa foi oferecido ao Benfica, de Portugal. O jogador de 21 anos foi sugerido aos lusitanos nesta janela de transferências, como soube a GOAL. Ainda não há uma definição sobre a possível ida para o Estádio da Luz neste momento.

Hoje livre no mercado da bola, o atacante de 21 anos aguarda uma proposta para definir o futuro. A ideia dos representantes do atleta é levá-lo para o futebol europeu até o início de setembro, mesmo que ele defenda as cores de times menores em um primeiro momento.

Arthur Sousa foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians em 2024. Na competição, disputou oito partidas, somando 550 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e ainda deu uma assistência. No profissional, atuou em quatro jogos, entre Brasileirão e Paulistão. Ele fez um gol em 40 minutos disputados.

