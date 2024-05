Lionel Messi e os convocados da Argentina para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

Os atuais campeões são os favoritos para manter o título, mas quais jogadores estão convocados?

A pré-lista de convocados, com 29 jogadores para disputar os amistosos contra Equador e Guatemala pela seleção argentina, foi divulgada pela Associação de Futebol Argentino (AFA). O elenco será fechado com até 26 nomes para a disputa da Copa América após os jogos. A convocação conta com os nomes de Messi e Di María.

Depois de vencer a Copa do Mundo de 2022, a Argentina teria sido perdoada por tirar o pé do acelerador. Em vez disso, a albiceleste venceu nove de suas dez partidas em 2023, que foi encerrada com uma vitória fora de casa, sobre o Brasil, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora, eles parecem mais determinados do que nunca a erguer mais um troféu.

No entanto, o futuro de Lionel Scaloni como técnico da Argentina após a Copa América é incerto e, portanto, ele pode tentar encerrar as coisas em alta, supervisionando a defesa de seu time da coroa conquistada em 2021 e garantindo a terceira vitória consecutiva no torneio. Mas quem foi convocado e quem ficou de fora? A GOAL tem tudo que você precisa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!