António Oliveira pede, mas presidente do Corinthians veta contratação de Deyverson

Atacante tem contrato com o Cuiabá até dezembro de 2024; ele foi reintegrado ao elenco após a diretoria alegar que jogador queria saída do clube

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, vetou a contratação de Deyverson, atacante que pertence ao Cuiabá, no mercado da bola, como soube a GOAL. A chegada do centroavante era um pedido do técnico António Oliveira, mas a diretoria descartou avançar nas tratativas. A informação sobre a posição da diretoria corintiana foi inicialmente divulgada pelo Meu Timão.

O passado com as cores do Palmeiras é o que incomoda a diretoria do Timão — ele fez algumas provocações ao clube quando defendeu o time do Allianz Parque. O Corinthians descarta uma investida pela contratação do atleta.

Perto do fim do contrato no Cuiabá, Deyverson estava disposto a conversar com o Corinthians. No entanto, as tratativas foram descartadas pelo próprio clube por decisão da atual gestão. Havia receio que a busca pelo atleta piorasse a relação com a torcida.

