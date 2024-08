André Jardine: De promessa no Brasil ao êxito no México com o América

André Jardine transformou o América, passando de uma aposta incerta a um técnico consagrado com quatro títulos em um ano

André Jardine é um nome que ganhou destaque no futebol nos últimos anos, especialmente pelo seu trabalho no México. No entanto, no Brasil, sua carreira como técnico não avançou muito. Apesar de sua formação e experiência nas divisões inferiores, ele não conseguiu se firmar na elite do futebol brasileiro.

Seu foco em formar jovens talentos e seu estilo de jogo metódico não se encaixaram bem no ambiente competitivo e impaciente do futebol nacional. Mesmo com breves oportunidades em clubes como o São Paulo, Jardine não conseguiu resultados que garantissem sua permanência. Por isso, ele procurou novos ares no exterior, onde suas habilidades e visão foram mais valorizadas.