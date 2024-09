Anderson Talisca descarta volta ao futebol brasileiro; salário é o grande problema

Atacante tem futuro indefinido no Al Nassr mas planeja seguir no mundo Árabe, onde recebe salário muito elevado

Com futuro indefinido no Al Nassr, Anderson Talisca virou pauta em alguns clubes brasileiros, entre eles o Botafogo. Conforme soube a GOAL, no entanto, o atacante não deseja abrir mão do patamar salarial que atingiu na carreira, o que tira o futebol brasileiro dos planos do atleta.

Ainda segundo sabe a GOAL, Talisca recebe um salário muito alto para a realidade de Brasil e Turquia por mês no Al Nassr. Caso deixe o clube, a ideia do atleta é seguir pelo futebol da Arábia saudita.