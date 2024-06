Amazonas prepara venda de atacante por R$ 17,5 milhões para o futebol turco

Revelado pelo Botafogo e com passagem pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, jogador está de saída e deve disputar mais duas partidas pelo time de Manaus

O Amazonas FC está prestes a negociar o atacante Enio, de 23 anos, com um clube da Turquia, como soube a GOAL. O nome do interessado ainda é mantido em sigilo, mas o negócio deve sair nos próximos dias.

O atleta ainda deve disputar duas partidas pelo time do norte do país antes de se transferir para o futebol europeu — ele ficará à disposição nos jogos contra Coritiba, em 25 junho, e Avaí, no dia 30 do mesmo mês.

As tratativas são para que Enio deixe o clube pelo valor da multa rescisória para o exterior, avaliada em € 3 milhões (R$ 17,5 milhões na cotação atual). A saída do jogador é tratada como praticamente certa nos bastidores do clube.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!