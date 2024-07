Al Nassr oferece R$ 117 milhões por ano de salário ao goleiro Ederson, do Manchester City

Time saudita está otimista na contratação do brasileiro e tenta alinhar acordo com o City

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, está decidido a contratar um goleiro de nível mundial para a próxima temporada. Segundo soube a GOAL, o time saudita avançou nas tratativas pelo brasileiro Ederson, do Manchester City, e oferece ao jogador um salário anual de 30 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação atual).

Ainda segundo sabe a GOAL, Ederson vê com bons olhos uma transferência. Aos 30 anos, ele entende que seu ciclo no Manchester City está chegando ao final e uma proposta como esta do Al Nassr elevaria seu patamar financeiro. O time saudita propôs um contrato de dois anos, com a opção de renovar por mais um.