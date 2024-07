Abertura da Olimpíada de Paris 2024: quando é, onde assistir e outras informações

Saiba todos os detalhes da tradicional cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

A Olimpíada 2024, o evento mais aguardado do mundo no ano, terá sua cerimônia de abertura realizada de maneira inédita. Pela primeira vez, o Rio Sena foi escolhido como palco, rompendo a tradição de ocorrer em um estádio. Marcada para 26 de julho, uma sexta-feira, a cerimônia dará início aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A ideia da cerimônia de abertura deste ano é proporcionar uma experiência única, utilizando a luz do pôr do sol para iluminar a caminhada dos melhores atletas do mundo ao longo do rio Sena. Com uma travessia de 6 km repleta de apresentações artísticas, 12 quadros destacarão os monumentos e pontes de Paris, com milhares de atletas na água e centenas de milhares de espectadores acompanhando.

Abaixo, a GOAL mostra tudo sobre a abertura.

