A sorte de Gareth Southgate vai acabar: Inglaterra seguirá flertando com o vexame se não mudar de ânimo na Eurocopa

Ingleses podem estar preces a mais uma eliminação humilhante caso técnico não solucione seus vários problemas para a partida contra a Suíça

Gareth Southgate é o homem mais sortudo do futebol. O treinador da Inglaterra estava a um minuto de perder seu emprego, após mais uma performance horrível de seu time ineficaz e sem imaginação na Euro 2024.

As memórias da dolorosa eliminação nas mãos da Islândia, também nas oitavas, oito anos atrás, voltaram com força, mas a derrota para a Eslováquia teria sido imperdoável. Southgate liderava o maior fracasso na história do futebol do país, já que é de comum acordo que a Inglaterra nunca teve um elenco tão talentoso como este.

Mas, aos 50 minutos do segundo tempo, sua equipe finalmente registrou seu primeiro chute a gol na partida, e as preces de Southgate foram atendidas: Jude Bellingham anotou o gol mais importante da passagem de Southgate assim, do nada, forçando a prorrogação no processo.

Harry Kane então marcou o gol da vitória para a Inglaterra, que ainda pode sonhar com seu primeiro troféu desde 1966. Southgate não merece, mas ele tem outra chance de construir um legado duradouro.

Mas isso o sonho vai acabar bem rapidinho se a Inglaterra jogar da mesma maneira nas quartas de final, contra a Suíça. Os Três Leões enfrentarão uma equipe de maior qualidade pela primeira vez no torneio no sábado (6), e Southgate precisa entender, se quiserem avançar: o brilho individual não será suficiente para salvá-lo desta vez.