Sportingbet Brasil: Análise completa da casa de apostas

Saiba como funciona a Sportingbet Brasil e entenda por que é uma casa de apostas segura. Confira dicas, recursos e bônus.

A Sportingbet Brasil é uma plataforma popular e com muitos atrativos para os apostadores locais. Afinal, oferece uma diversidade grande de apostas online, com ferramentas especiais e um bônus de boas-vindas para novos usuários.

Nesta análise completa, você encontra detalhes sobre a oferta de apostas da marca. Além disso, pode conferir os detalhes do bônus da casa, métodos de pagamento e recursos que o site oferece para o usuário brasileiro.

Aproveite o Sportingbet bônus

Entenda se a Sportingbet é legal no Brasil

Fique por dentro do guia de apostas da Sportingbet para iniciantes

Bônus de boas-vindas

O bônus de boas-vindas da Sportingbet Brasil permite que novos apostadores tenham bônus de até R$300 no primeiro depósito. Para isso, basta criar sua conta de usuário pelo site ou aplicativo e, em seguida, fazer um primeiro depósito.

O bônus será creditado na sua conta automaticamente. Depois, você deve cumprir os requisitos de apostas da promoção para ter acesso a todos os seus benefícios.

Confira as regras mais relevantes da promoção:

O valor mínimo de depósito para ativar o benefício é de R$20

Depósitos feitos com Skrill ou Neteller não são válidos para a oferta

É preciso cumprir um rollover de 3x (bônus + depósito) para liberar saques do saldo promocional

Para efeitos de rollover, são aceitas apenas as apostas com odds de 1.70 ou mais

Para mais informações, leia os Termos e Condições (T&Cs) da oferta. Eles estão disponíveis para o usuário no site da Sportingbet Brasil.

Vantagens e desvantagens da Sportingbet Brasil

Este é um operador seguro e repleto de pontos positivos para o usuário. No entanto, também vale conferir os seus pontos mais fracos. Antes de criar sua conta no site, confira as principais vantagens e desvantagens que a marca oferece.

Vantagens

Entre as principais vantagens da marca, destacam-se:

Grande variedade de apostas esportivas

Bônus de boas-vindas para o usuário

Streaming recheado de partidas de futebol e outros eventos

Depósito instantâneo via Pix

Aplicativo para smartphones e tablets

Desvantagens

Agora, vamos ver as principais desvantagens para o usuário.

Prazo muito longo para saques

Suporte ao usuário com limitação de horário

App disponível apenas para Android

A Sportingbet Brasil é confiável?

Esta é uma das marcas de apostas esportivas mais confiáveis do Brasil. E isso se deve a uma série de fatores.

Além de ter uma licença de apostas válida, a Sportingbet Brasil é respeitada porque:

Tem uma trajetória longa no mercado internacional;

Já patrocinou clubes de futebol importantes, além de competições como a Libertadores e a Copa Sul-Americana;

É associada à eCOGRA, que media disputas e litígios com apostadores;

Seus jogos de cassino são auditados pela iTechLabs, o que garante um resultado sempre justo;

Promove o Jogo Responsável em sua plataforma, com opções como a autoexclusão de conta.

Abra sua conta na Sportingbet Brasil

A Sportingbet Brasil é segura?

Ao criar uma conta neste operador, o usuário terá uma experiência totalmente segura. Afinal, a Sportingbet Brasil oferece um ambiente de apostas com criptografia SSL. E isso ajuda a manter os dados dos seus clientes protegidos.

A marca também trabalha apenas com formas de pagamento confiáveis, como Pix e boleto bancário. Então, você pode realizar depósitos sem preocupações no site da marca.

Licença de Apostas e Jogos

Sem dúvida, um dos fatores que atestam a confiabilidade da marca é a sua licença de apostas e jogos. Afinal, a empresa tem autorização para operar emitida pela Autoridade de Jogos de Malta (MGA). E essa é uma das principais entidades a regular o mercado de mercado de apostas online.

A marca ainda tem licenças de operação de outros órgãos relevantes. Exemplos notáveis são as comissões de jogos do Reino Unido e de Gibraltar.

Sportingbet no Reclame Aqui

A Sportingbet tem um desempenho mediano no site Reclame Aqui. No momento da nossa análise, todas as reclamações dos clientes haviam sido respondidas, o que indica uma atitude de respeito pelo usuário.

O índice de solução estava em 65,6%, enquanto 53,1% dos reclamantes disseram que voltariam a fazer negócio. Como resultado, a nota final da empresa era 6.7/10.

Sportingbet Brasil app para Dispositivos Android e iPhone

Você pode acessar sua conta e fazer apostas usando o app da Sportingbet para dispositivos móveis. Atualmente, o app da casa de apostas está disponível para aparelhos com sistema operacional Android. Assim como nas demais casas de apostas, o download do app é feito pelo site da Sportingbet.

Se você for um usuário de iOS ou outro sistema operacional, tem como opção o site mobile. A página é altamente responsiva e oferece uma experiência semelhante à do aplicativo.

Tanto em um caso como no outro, é possível criar uma conta, realizar apostas, efetuar pagamento e fazer contato com o suporte. Você também pode assistir às partidas com streaming ao vivo e acompanhar o resultado de cada aposta realizada na plataforma.

Futebol na Sportingbet Brasil

A plataforma tem mais de 35 categorias diferentes de apostas. No entanto, a opção preferida dos brasileiros no site continua sendo o futebol. Ao criar sua conta, você poderá realizar palpites em muitos mercados nesse esporte, incluindo:

Resultado final

Placar exato

Ambas as equipes marcam

Handicap asiático

Total de gols (mais/menos)

Cartões amarelos e vermelhos

Escanteios

Primeira equipe a marcar

E muito mais

Também é possível apostar nas partidas ao vivo. E você pode contar com uma oferta grande de streaming ao vivo em jogos de futebol. Ao acessar o site ou o aplicativo da marca, você poderá assistir à Libertadores, à Copa do Brasil e ao futebol europeu.

Formas de depósito e saque na Sportingbet Brasil

O usuário tem uma variedade grande de métodos de pagamento disponíveis ao criar uma conta neste site. Atualmente, as opções de depósito incluem:

Pix

Transferência bancária

Boleto bancário

NetEller

Skrill

O valor mínimo dos depósitos é de R$20. O processamento é instantâneo para Pix, Neteller ou Skrill. Por outro lado, pode levar até 2 dias úteis se você optar pela transferência bancária ou boleto.

Ao realizar saques na plataforma, você poderá optar entre Pix, Neteller ou Skrill. O valor mínimo é de R$100 via Pix ou R$40 com as demais opções. Além disso, o usuário pode ter que esperar até 3 dias úteis para receber seu dinheiro em qualquer um dos casos.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Ficou com dúvidas ou precisa resolver algum problema? Então, pode entrar em contato com o atendimento ao usuário da Sportingbet Brasil. Atualmente, estão disponíveis os seguintes canais de suporte:

Chat ao vivo

E-mail

O chat está disponível das 8h à 1h com atendentes que falam português. Você também pode consultar as Perguntas Frequentes (FAQs) da plataforma para resolver questões mais simples.

Conclusão sobre a Sportingbet Brasil

A Sportingbet Brasil é uma excelente opção para apostas esportivas no Brasil. Nossa análise mostra que a casa de apostas oferece aos usuários uma combinação incrível de segurança, variedade de apostas e recursos avançados. E você ainda pode aproveitar a oferta de boas-vindas para ter uma experiência bacana desde os primeiros dias na plataforma.

Confira na tabela abaixo os itens que mais chamaram a nossa atenção em nossa análise — para o bem e para o mal. E continue a leitura para mais algumas informações importantes sobre a marca.

Do que gostamos Do que não gostamos Grande variedade de apostas esportivas Prazo do saque demorado Oferta atraente de streaming ao vivo Atendimento ao cliente com horário limitado Bônus de boas-vindas em esportes

Perguntas Frequentes - Saiba mais sobre a Sportingbet Brasil

Ficou com alguma dúvida? Então leia as nossas respostas para as perguntas mais comuns sobre essa casa de apostas online.

Como saber o que apostei na Sportingbet?

Você pode conferir suas apostas ativas fazendo login na plataforma. Todos os palpites em aberto ficam disponíveis no campo Minhas Apostas, no canto direito do site. Essa área também pode ser acessada pelo aplicativo. Dependendo do caso, a marca pode oferecer ao usuário a opção de realizar cashout antes do resultado da aposta.

Por que não consigo jogar na Sportingbet?

Caso você não esteja conseguindo fazer apostas em sua conta de usuário, confira se tem saldo disponível na plataforma. Além disso, verifique se a sua conexão de internet está ativa. Em último caso, você pode entrar em contato com o serviço de suporte via site ou aplicativo para tentar resolver o problema.

Qual o valor das apostas na Sportingbet?

O valor mínimo padrão das apostas é de R$0,50. Já o valor máximo por palpite pode variar conforme a modalidade, competição e evento no qual o usuário está apostando. Afinal, a casa pode impor limites aos possíveis ganhos de cada usuário na plataforma. Em caso de dúvida em relação aos valores das apostas, entre em contato com o operador.

O que é uma aposta múltipla na Sportingbet?

Uma aposta múltipla reúne diversas seleções em um mesmo palpite. Por exemplo, você pode apostar que o time A irá vencer o time B e que serão marcados pelo menos 3 gols nessa partida. Nesse caso, você só ganha a aposta ao acertar todas as seleções incluídas nela. As apostas múltiplas costumam ter odds mais elevadas devido a essa dificuldade.

