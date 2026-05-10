Palpite West Ham x Arsenal - Premier League - 10/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória tranquila do visitante Arsenal sobre o West Ham United no London Stadium.

Dicas de apostas para West Ham x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: West Ham United 1x3 Arsenal;

Palpite de artilheiros: West Ham United – Callum Wilson; Arsenal – Viktor Gyökeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka.

O Arsenal viaja pelo londo de Londres para colocar fogo na disputa e pressionar o Manchester City faltando apenas três rodadas para o fim. Os Gunners lideram o City por cinco pontos, embora os Citizens tenham um jogo a menos. O título agora depende apenas do Arsenal após o empate dramático do City em 3x3 com o Everton.

Os visitantes venceram confortavelmente o Fulham por 3x0 na última rodada. Mais importante ainda, garantiram sua primeira final de Champions League em 20 anos, superando o Atlético de Madrid por 1x0 para vencer por 2x1 no placar agregado.

O West Ham entra neste confronto após uma goleada sofrida por 3x0 contra o Brentford – uma derrota que deu fim à sua sequência de três jogos de invencibilidade. A equipe de Nuno Espírito Santo está à beira do rebaixamento, com Burnley e Wolves já condenados à Championship.

Uma vitória dos Gunners aqui deixaria o West Ham a quatro pontos da permanência na elite, caso o Tottenham vença o Leeds United em casa. Os Hammers têm sido um dos times mais instáveis desta campanha. Dada a qualidade do Arsenal com a bola nos pés, uma vitória fora de casa é o cenário mais provável.

Escalações esperadas para West Ham x Arsenal

Escalação esperada do West Ham: Hermansen, Walker-Peters, Disasi, Diouf, Mavropanos, Summerville, Fernandes, Bowen, Soucek, Pablo, Castellanos;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Saliba, White, Gabriel, Hincapié, Rice, Odegaard, Zubimendi, Madueke, Trossard, Gyökeres.

Redes balançando no London Stadium

Na última vez que essas equipes se enfrentaram, o Arsenal garantiu sua 135ª vitória recorde no clássico londrino na elite, vencendo o West Ham por 2x0. No entanto, os Hammers ostentam uma das melhores sequências de invencibilidade em casa na Inglaterra, apesar de terem perdido para o Leeds nos pênaltis na semifinal da Copa da Inglaterra.

Os mandantes ficaram invictos no tempo regulamentar em seus nove últimos jogos oficiais. A última vez que passaram em branco em casa foi na derrota por 1x0 para o Fulham no ano passado. Eles seguraram o Manchester City em um empate de 1x1 no London Stadium em meados de março.

O Arsenal, por sua vez, marcou em cada uma das suas últimas 13 partidas pela Premier League. Além disso, balançaram as redes em 12 jogos consecutivos fora de casa em todas as competições.

Os Gunners podem não aplicar goleadas constantes, mas sempre deixam o seu. Com tanto em jogo para ambos os lados em extremidades opostas da tabela, espere que ambos os goleiros sofram gols em um duelo eletrizante.

Dica de aposta 1 para West Ham x Arsenal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Os Gunners partindo para o ataque e rumo à vitória

Para um time que flerta com a parte de baixo da Premier League, o West Ham ostenta um retrospecto caseiro impressionante. Invicto há seis jogos seguidos no campeonato no London Stadium, marcou dois ou mais gols em partidas consecutivas. Seus últimos três jogos oficiais superaram a marca de 2,5 gols totais.

O Arsenal chega faminto para colocar pressão no Manchester City. Os Gunners não perderam nenhuma de suas últimas seis visitas ao West Ham pela Premier League. Cada um dos últimos sete confrontos diretos nesta casa terminou com mais de 2,5 gols.

O Arsenal garantiu sua primeira final de Champions League em duas décadas com uma vitória magra, mas significativa, de 1x0 no agregado contra o Atlético de Madrid. Agora, estenderam sua invencibilidade para quatro jogos somando todas as competições.

Faltando três jogos para o fim do campeonato, o Arsenal precisa de pontuação máxima em cada um para selar seu primeiro título da Premier League em 22 anos. O West Ham está em uma posição precária do outro lado. Espere que os Gunners vençam um embate de muitos gols.

Dica de aposta 2 para West Ham x Arsenal: 1X2: Arsenal & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betano.

Viktor liderando o Arsenal rumo aos três pontos

Viktor Gyokeres teve uma atuação de gala contra o Fulham. Ele participou de todos os três gols do Arsenal no primeiro tempo. Bukayo Saka serviu Gyokeres para abrir o placar, antes do artilheiro retribuir o favor com uma assistência para o gol de Saka. Gyokeres então fechou a etapa inicial com uma cabeçada brilhante no ângulo.

Ele também colocou o Arsenal em vantagem contra o Atleti no jogo de ida com uma cobrança de pênalti. Gyokeres foi menos efetivo no jogo de volta, mas o Arsenal avançou mesmo com o triunfo apertado.

O artilheiro sueco já soma 21 gols e três assistências em 51 partidas nesta que é sua temporada de estreia pelos Gunners. Com 14 gols apenas na Premier League, ele tem chances reais de um lugar no pódio da artilharia, atrás apenas de Erling Haaland, do City, e Igor Thiago, do Brentford.

Restam apenas três jogos nesta temporada da Premier League. Gyokeres está na "pole position" para aumentar sua contagem contra um West Ham que sofreu 61 gols em 35 jogos – a terceira pior defesa da competição.