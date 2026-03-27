Palpite Suíça x Alemanha - Amistoso - 27/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Suíça, de Murat Yakin, e a Alemanha, de Julian Nagelsmann, protagonizem um duelo equilibrado, com gols, e terminem empatados em St. Jakob's Park.

Dicas de apostas para Suíça x Alemanha:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Suíça 2-2 Alemanha;

Palpite de artilheiros: Suíça - Granit Xhaka, Breel Embolo; Alemanha - Serge Gnabry, Nick Woltemade.

Com a Copa do Mundo batendo à porta, Suíça e Alemanha dão os retoques finais em suas preparações no St. Jakob's Park. Os vizinhos europeus abrem o calendário de 2026 em Basileia, a terceira maior cidade suíça.

A Suíça joga como mandante pela primeira vez este ano, após carimbar o passaporte para o Mundial no topo de seu grupo nas Eliminatórias. A equipe de Murat Yakin somou quatro vitórias e dois empates em seis jogos pelo Grupo B.

Atualmente, os suíços ostentam uma impressionante invencibilidade de 10 partidas em todas as competições, incluindo amistosos — uma das melhores sequências da história recente do país. No entanto, vale o registro: dois dos últimos três confrontos terminaram em igualdade.

Enquanto isso, a Alemanha viaja para o sul embalada por uma excelente sequência de cinco vitórias consecutivas. Essa reação começou logo após a derrota por 2-0 para a Eslováquia, o único tropeço dos alemães no Grupo A das Eliminatórias.

Desde aquele revés, a Die Mannschaft engatou quatro vitórias seguidas sem sofrer gols, garantindo a liderança da chave. A Copa de 2026 representará a 18ª aparição consecutiva dos tetracampeões mundiais em fases finais.

As duas nações compartilham muita história. Já se enfrentaram 53 vezes, mas a Suíça conseguiu vencer apenas uma vez nos últimos 22 encontros.

Contudo, o fator casa no St. Jakob's Park muda o peso da balança. Os suíços estão com a moral alta, enquanto a Alemanha possui uma defesa muito sólida. No fim das contas, o empate surge como o resultado mais provável.

Escalações esperadas para Suíça x Alemanha

Escalação esperada do Suíça: Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Aebischer, Sow; Manzambi, Embolo, Rieder;

Escalação esperada do Alemanha: Baumann; Raum, Schlotterbeck, Rudiger, Baku; Goretzka, Pavlovic; Sane, Gnabry, Wirtz; Woltemade.

A invicibilidade suíça encontrará a resiliência alemã

A Suíça não sabe o que é derrota desde o revés por 3-2 contra a Espanha na Nations League, em novembro de 2024. Essa série de 10 jogos invictos elevou a confiança do elenco antes da Copa do Mundo.

Seis dos últimos oito jogos da Suíça em casa tiveram o mercado de "Ambas Marcam" batido. Além disso, a defesa foi vazada nos dois últimos jogos oficiais contra Suécia e Kosovo.

Ainda assim, os anfitriões mantiveram a baliza inviolada em cinco das últimas sete partidas internacionais, incluindo duas das últimas três vitórias em casa. A Alemanha espelha essa solidez defensiva, tendo vencido seus últimos quatro jogos de eliminatórias sem sofrer gols.

O time de Julian Nagelsmann também tem balançado as redes com facilidade. Essa combinação de defesa ajustada e ataque potente sugere um jogo aberto e disputado em Basileia. Como os dois técnicos devem testar variações táticas, as chances de um jogo "lá e cá" aumentam consideravelmente.

A Suíça terá o ímpeto e o apoio da torcida. A Alemanha conta com a camisa pesada e consistência defensiva. Nossa aposta é que os mandantes evitem a derrota em uma partida onde ambos os lados marquem.

Dica de aposta 1 para Suíça x Alemanha: Dupla chance: Suíça ou empate & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.40 na Betano.

Dica de aposta 1 para Suíça x Alemanha (aposta alternativa): Empate Anula a Aposta: Suíça, com odds de 2.10 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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St. Jakob's Park vai receber um festival de gols

Exceto pelos dois empates durante as Eliminatórias, o ataque da Suíça foi impecável. Os Rossocrociati marcaram 14 gols em seis jogos — anotando três gols em uma partida e quatro em outras duas — terminando com um saldo positivo de 12.

A atual sequência invicta de 10 jogos inclui três vitórias em amistosos, todas com três ou mais gols totais. Evidentemente, eles sabem como explorar transições rápidas para castigar os adversários.

A Alemanha teve menos de três gols em quatro dos seus últimos cinco jogos como visitante. No entanto, os alemães estiveram longe de serem econômicos nas Eliminatórias: encerraram a sequência de vitórias com uma goleada de 6-0 sobre a Eslováquia. Além disso, metade dos seus seis jogos oficiais produziram pelo menos quatro gols.

O St. Jakob's Park será palco de um duelo entre dois ataques de alto poder de fogo. Por conta disso, um jogo com placar elástico está muito bem cotado.

Dica de aposta 2 para Suíça x Alemanha: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.50 na Betano.

A estrela do Bayern brilhará

O atacante do Bayern de Munique, Serge Gnabry, é atualmente o principal motor ofensivo da Alemanha. Ele registrou 10 gols e 10 assistências em 34 jogos oficiais pelo clube nesta temporada, consolidando-se como um dos jogadores mais valiosos dos bávaros.

Gnabry foi protagonista em todos os seis jogos da Alemanha nas Eliminatórias da Copa, marcando três gols e dando uma assistência. Ele perdeu boa parte do início da era Nagelsmann por lesão, mas desde que voltou, virou titular absoluto, participando de 10 das 14 partidas sob o comando do ex-técnico do Bayern.

Aos 30 anos, ele costuma desestabilizar as defesas com infiltrações rápidas e passes precisos. Será, sem dúvida, o ponto focal que a defesa suíça terá mais trabalho para conter.

Com o suporte necessário de seus companheiros, Gnabry tem tudo para balançar as redes. Dada a sua versatilidade para recuar e armar o jogo no terço final, ele tem tantas chances de marcar quanto de servir um companheiro para o gol.