Palpite São Paulo x O'Higgins - Copa Sul-Americana - 14/04/2026

Confira os palpites São Paulo x O'Higgins para o confronto em São Paulo, nesta terça (14), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para São Paulo x O'Higgins

Nossa análise: Momento das equipes

São Paulo e O’Higgins se enfrentam no Morumbi pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um duelo que coloca frente a frente duas equipes que venceram na estreia. O Tricolor tenta confirmar o favoritismo em casa, enquanto o time chileno busca surpreender novamente.

O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 fora de casa na estreia, mostrando organização e maturidade para jogar como visitante. Jogando no Morumbi, a tendência é de um time mais dominante, com maior posse e controle das ações ao longo da partida.

O O’Higgins também começou bem, vencendo o Millionarios por 2 a 0 no Chile. A equipe mostrou eficiência ofensiva e boa organização, mas fora de casa deve adotar postura mais cautelosa, tentando equilibrar o confronto.

Prováveis escalações de São Paulo x O'Higgins

São Paulo: Rafael, Cédric, Alan Franco (Dória), Rafael Tolói e Enzo Díaz, Pablo Maia, Danielzinho e Cauly, Ferreira, André Silva e Tapia (Artur)

O'Higgins: Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez, Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello, Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo

São Paulo deve dominar do início ao fim

O São Paulo chega com favoritismo claro, principalmente pelo fator casa e pela diferença técnica. A equipe tende a assumir o controle desde os primeiros minutos, com posse de bola e presença constante no campo ofensivo. Esse tipo de postura pode gerar vantagem ainda no primeiro tempo.

O O’Higgins, apesar da boa estreia, deve encontrar dificuldades fora de casa. A equipe pode até tentar se defender bem, mas a pressão constante do São Paulo pode ser determinante. Em um cenário de domínio amplo, o Tricolor tem boas chances de vencer ambos os tempos.

Palpite 1 para São Paulo x O’Higgins: São Paulo vence ambos os tempos, com odds de 2.87 na bet365

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Jogo pode ser controlado e com poucos gols

Mesmo com favoritismo, o São Paulo não costuma transformar domínio em goleadas automaticamente. A equipe tende a controlar o ritmo e evitar riscos, principalmente em jogos de competição continental.

O time visitante deve adotar postura defensiva, tentando reduzir espaços e dificultar a criação do adversário. Com menor volume de chances claras e um jogo mais controlado, o cenário favorece um placar mais enxuto ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para São Paulo x O’Higgins: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.90 na bet365

Defesa tricolor pode limitar o adversário

O São Paulo mostrou solidez defensiva na estreia e tende a repetir esse comportamento jogando em casa. A equipe consegue controlar bem os espaços e limitar as ações ofensivas dos adversários.

Fora de casa, os chilenos podem ter mais dificuldades para criar. Mesmo vindo de uma boa vitória, o contexto do jogo é diferente. Com domínio do São Paulo e poucas oportunidades cedidas, a tendência é de apenas um lado marcar.