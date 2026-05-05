Palpite Recoleta x Santos - Copa Sul-Americana - 05/05/2026

Confira os palpites Recoleta x Santos para o confronto em Assunção, nesta terça-feira (5), às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Recoleta x Santos

Nossa análise: Momento das equipes

Recoleta e Santos entram em campo pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um confronto direto na parte de baixo da tabela. As duas equipes ainda não venceram na competição e chegam pressionadas por resultado, o que aumenta o peso do duelo. O cenário aponta para um jogo aberto, com necessidade de vitória dos dois lados.

O Recoleta ocupa a 3ª posição, com três pontos conquistados em três empates. A equipe ainda não perdeu, mas também não conseguiu transformar suas atuações em vitórias. Na temporada, soma 22 jogos, com seis vitórias, oito empates e oito derrotas, mostrando dificuldade em decidir partidas.

O Santos é o lanterna do grupo, com dois pontos em três jogos. A equipe vem de empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo, em atuação competitiva, mas segue sem vencer. No ano, soma 26 partidas, com seis vitórias, 11 empates e nove derrotas. A presença de Neymar aumenta o poder ofensivo, mas a equipe ainda busca regularidade.

Prováveis escalações de Recoleta x Santos

Recoleta: Nelson Ferreira, Facundo Echeguren, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, Pedro Ríos, Wilfrido Báez, Juan Franco, José Espínola, Junior Noguera, Thiago Vidal, Allan Wlk

Santos: Gabriel Brazão, Mayke, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Gonzalo Escobar, Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser, Neymar, Gabriel Barbosa

Santos assume protagonismo e encontra caminho para vitória

O Santos entra pressionado e precisa assumir uma postura mais agressiva ao longo da partida. A equipe deve buscar o controle do jogo, utilizando mais posse e presença ofensiva para tentar construir o resultado.

O Recoleta tende a competir, mas tem mostrado dificuldade para transformar boas atuações em vitórias. Em um cenário onde o time brasileiro precisa do resultado e possui mais qualidade individual, o Santos aparece como favorito para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Recoleta x Santos: Santos vence, com odds de 1.70 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Necessidade de vitória abre espaço para jogo mais movimentado

Com as duas equipes ainda sem vitória na competição, a tendência é de um jogo com mais riscos ao longo dos 90 minutos. O Santos precisa vencer e deve se lançar ao ataque, enquanto o Recoleta pode aproveitar espaços em transições.

Esse tipo de cenário aumenta o número de oportunidades e favorece um jogo com mais gols. A pressão por resultado tende a acelerar o ritmo, principalmente na segunda etapa.

Palpite 2 para Recoleta x Santos: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.88 na bet365

Espaços ao longo do jogo favorecem gols dos dois lados

O contexto da partida indica momentos de abertura, principalmente se o placar se movimentar cedo. O Santos deve criar oportunidades, mas também pode ceder espaços defensivos.

O Recoleta, que já mostrou capacidade de competir, pode aproveitar esses momentos para chegar ao ataque. Com as duas equipes buscando o resultado e deixando brechas ao longo do jogo, a tendência é de gols para ambos os lados.