Palpite Real Madrid x Real Sociedad - La Liga - 26/08/2026

O Real dominou o Espanyol, mas só conseguiu furar a retranca dos donos da casa aos 90 minutos. Será que a estreia em casa na temporada 2026/27 vai ser mais tranquila?

Dicas de apostas para Real Madrid x Real Sociedad:

Real Madrid / Real Madrid (Intervalo/Final do jogo) com odds de 1.90 na BetBoom

Ambas as equipes marcam e Mais de 2.5 gols com odds de 1.95 na BetBoom

Kylian Mbappé dá 3+ chutes no gol com odds de 2.30 na BetBoom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 3-1 Real Sociedad

Palpite de marcadores: Real Madrid: Mbappé, Vinícius Jr, Bellingham - Real Sociedad: Barrenetxea

O Real Madrid recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu na noite desta quarta-feira, em partida atrasada válida pela primeira rodada da La Liga. Este será o primeiro jogo em casa de José Mourinho em sua segunda passagem no comando do clube.

Os Blancos chegam invictos. Quatro vitórias e um empate nos cinco jogos de pré-temporada, encerrada com um triunfo por 3 a 0 sobre o Schalke, foram seguidos pelo gol da vitória de Carlos Espí aos 90 minutos contra o Espanyol. Somar os três pontos é o que realmente importa na estreia, mas o Real dominou o confronto em todos os aspectos.

Para a partida de quarta-feira à noite, Mourinho segue sem poder contar com Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy e Raúl Asencio. Aurélien Tchouaméni deve retornar aos relacionados após se recuperar de um problema muscular. Já Endrick, que enfrenta outro desconforto muscular, é dúvida quase certa.

O período de pré-temporada da Real Sociedad foi desanimador. A equipe sofreu quatro derrotas nas últimas cinco partidas amistosas. A sequência incluiu um revés por 3 a 1 para o Chelsea antes de o gol de Rodrigo Riquelme, aos 62 minutos, decretar a derrota por 1 a 0 contra o Betis na sexta-feira.

Álvaro Odriozola está fora até novembro devido a uma lesão no joelho. Gorrotxategi desfalcou a estreia, enquanto Pablo Marín e Gonçalo Guedes estão recuperados, mas ainda sem ritmo de jogo ideal. Mikel Oyarzabal, que se reapresentou mais tarde após servir à seleção na Copa do Mundo, ainda aprimora o condicionamento físico e deve começar no banco de reservas.

Escalações esperadas para Real Madrid x Real Sociedad

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé

Escalação esperada do Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera, Soler, Kubo, Sučić, Barrenetxea, Óskarsson

Los Blancos sem tempo a perder

A equipe de Mourinho não perdeu tempo contra o Espanyol. Bellingham abriu o placar antes dos dez minutos de jogo. O retrospecto contra a Real Sociedad reforça essa tendência: a equipe visitante não vence no Bernabéu pela La Liga desde janeiro de 2019.

A Real Sociedad sofreu gols em todos os sete amistosos da pré-temporada, tornando provável que a defesa seja vazada logo no início. Contudo, o Real precisou da ajuda do banco de reservas, no gol decisivo de Carlos Espí aos 90 minutos, para derrotar o Espanyol.

Ainda assim, o Real abriu o placar em seis dos últimos sete confrontos contra a Real Sociedad. Além disso, foi para o intervalo em vantagem em quatro dos últimos cinco duelos.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Real Sociedad: Real Madrid / Real Madrid (Intervalo/Final do jogo) com odds de 1.90 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Real Sociedad nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor no mercado de gols para os dois lados

Os embates entre as equipes no Bernabéu costumam ser abertos e movimentados. A vitória merengue por 4 a 1 em fevereiro seguiu exatamente esse padrão: Gonzalo García abriu o placar logo no início, Oyarzabal empatou de pênalti, e o Madrid deslanchou na sequência.

A linha defensiva de Mourinho continua remendada, sem poder contar com Militão, Asencio e Mendy. Até mesmo o Espanyol encontrou caminhos para balançar as redes no último sábado.

A Real Sociedad tem qualidade suficiente com Kubo e Barrenetxea para testar essa defesa improvisada. A marca de mais de 2,5 gols foi ultrapassada em mais de 55% dos últimos nove confrontos diretos. Ambas as equipes marcaram em mais de 66% desses jogos. Apostar no cenário de ambas marcam e mais de 2,5 gols diante de uma probabilidade implícita de 51,28% traz um excelente valor, considerando a vulnerabilidade defensiva do Madrid.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Real Sociedad: Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols com odds de 1.95 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Mbappé pronto para bombardear a meta adversária

Esta é a aposta de maior destaque entre as três. Mbappé arriscou dez finalizações contra o Espanyol e acertou o alvo três vezes. Ele parou duas vezes nas defesas de Dmitrovic antes de cabecear o rebote para fora por muito pouco.

Mbappé buscou o gol de todas as posições, inclusive em cobrança de falta. A Real Sociedad deve passar longos períodos recuada, defendendo sua área — o próprio Matarazzo admitiu publicamente que seu elenco precisa de reforços defensivos.

Mbappé manteve uma média de 4,7 finalizações por jogo na temporada passada. Com o Madrid dominando as ações jogando em casa, a probabilidade implícita de 43,48% se mostra bastante atraente para uma marca que ele superou há apenas quatro dias.

Dica de aposta 3 para Real Madrid x Real Sociedad: Kylian Mbappé dá 3+ chutes no gol com odds de 2.30 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.