Palpite Palmeiras x Sporting Cristal - Libertadores - 16/04/2026

Confira os palpites Palmeiras x Sporting Cristal para o duelo em São Paulo, nesta quinta (16), às 19h, pela Libertadores.
Melhores palpites para Palmeiras x Sporting Cristal
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Nossa análise: Momento das equipes
Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam no Allianz Parque pela segunda rodada da Libertadores, em um duelo importante para o Verdão após o empate na estreia.
Jogando em casa, a equipe de Abel Ferreira busca assumir o controle do grupo, enquanto os peruanos chegam confiantes após a vitória. O cenário aponta para domínio dos mandantes.
O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, fora de casa, em um jogo equilibrado. Apesar do resultado, a equipe manteve o padrão competitivo e mostrou capacidade de controlar momentos da partida. No Allianz, tende a ser mais agressiva e dominante.
O Sporting Cristal venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, em casa, e lidera o grupo. A equipe mostrou organização, mas fora de casa deve adotar postura mais cautelosa, tentando explorar contra-ataques.
Prováveis escalações de Palmeiras x Sporting Cristal
Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Allan, Ramón Sosa (ou Jhon Arias) e Flaco López;
Sporting Cristal: Enríquez, Sosa, Araujo, Lutiger e Silva, Cazonatti e Tavara, Ibérico, González e Castro, Avila.
Palmeiras pode dominar os dois tempos
O Palmeiras chega com favoritismo claro, principalmente pelo fator casa e pela consistência sob o comando de Abel Ferreira. A equipe costuma controlar jogos no Allianz Parque, com posse de bola, intensidade e pressão constante desde o início.
Esse padrão aumenta as chances de vantagem já no primeiro tempo.
O Sporting Cristal, apesar da vitória na estreia, deve ter dificuldades para sustentar o ritmo fora de casa.
A equipe tende a sofrer com a pressão e a qualidade do adversário. Em um cenário de domínio amplo, o Palmeiras tem boas chances de vencer ambos os tempos.
- Palpite 1 para Palmeiras x Sporting Cristal: Palmeiras vence ambos os tempos, com odds de 2.12 na Betano
Veja odds para resultado da partida
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Jogo pode gerar bom número de escanteios
O Palmeiras deve assumir o controle da partida e pressionar constantemente, principalmente pelos lados do campo.
A equipe utiliza bastante cruzamentos e finalizações, o que naturalmente aumenta o número de escanteios ao longo do jogo.
O Sporting Cristal, ao se defender, pode acabar cedendo muitas bolas desviadas e bloqueios.
Mesmo com postura mais recuada, esse tipo de cenário favorece um número elevado de escanteios. A tendência é de a linha ser superada.
- Palpite 2 para Palmeiras x Sporting Cristal: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.75 na Betano
Jogo pode ter controle sem goleada
Mesmo com favoritismo, o Palmeiras não costuma transformar domínio em goleadas com frequência.
A equipe tende a controlar o ritmo após abrir vantagem, administrando o resultado e evitando se expor.
O Sporting Cristal deve adotar postura defensiva, tentando dificultar o jogo e limitar os espaços.
Com esse cenário mais controlado e estratégico, o número de gols pode ficar dentro de uma margem segura.
- Palpite 3 para Palmeiras x Sporting Cristal: Menos de 3.5 gols no jogo, com odds de 1.62 na Betano