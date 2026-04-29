Confira os palpites Palestino x Grêmio, para o confronto no Chile, nesta quarta-feira (29), às 21h30, pela Copa Sul-Americana.
Melhores palpites para Palestino x Grêmio
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Nossa análise: Momento das equipes
Palestino e Grêmio entram em campo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um confronto que pode ser decisivo para o futuro das equipes na competição.
O time chileno chega pressionado pela lanterna do grupo, enquanto o Tricolor gaúcho tenta se firmar na briga pela classificação.
O Palestino ocupa a última posição, com apenas um ponto somado em dois jogos. Na temporada, a equipe disputou 17 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas.
Apesar dos números irregulares, o time costuma crescer jogando em casa e deve adotar postura agressiva, principalmente pela necessidade de resultado.
O Grêmio aparece na 2ª colocação, com uma vitória e uma derrota na competição. No ano, soma 26 jogos, com 10 vitórias, oito empates e oito derrotas.
A equipe ainda oscila bastante, principalmente fora de casa, onde tem dificuldades para controlar o ritmo das partidas.
Prováveis escalações de Palestino x Grêmio
Palestino: Sebastián Pérez, Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason León, Francisco Montes, Nicolás Meza, César Munder, Sebastian Gallegos, Martín Araya, Ronnie Fernández;
Grêmio: Weverton, Cristian Pavón, Viery, Gustavo Martins, Pedro Gabriel, Juan Nardoni, Arthur Melo, José Enamorado, Gabriel Mec, Francis Amuzu, Carlos Vinícius.
Palestino aproveita o fator casa e joga com mais urgência
O Palestino entra em campo pressionado pela situação no grupo, o que tende a influenciar diretamente sua postura.
Jogando em casa, a equipe deve buscar o controle das ações em determinados momentos, utilizando intensidade e tentando aproveitar qualquer instabilidade do adversário.
O Grêmio, por outro lado, ainda apresenta dificuldades fora de casa e não consegue manter regularidade longe de seus domínios.
Em um cenário onde o mandante joga pela sobrevivência e o visitante oscila, o valor das odds torna a vitória do Palestino uma aposta interessante.
- Palpite 1 para Palestino x Grêmio: Palestino vence, com odds de 3.35 na bet365
Veja odds para resultado da partida
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Jogo mais estudado reduz número de gols
Mesmo com a necessidade de vitória do Palestino, o jogo tende a ter momentos de cautela, principalmente pelo peso do confronto dentro do grupo. O Grêmio deve priorizar organização defensiva e controle, evitando se expor fora de casa.
Além disso, nenhuma das equipes tem apresentado grande consistência ofensiva ao longo da temporada.
Com menor volume de chances claras e um jogo mais truncado em boa parte do tempo, a tendência é de um placar mais enxuto.
- Palpite 2 para Palestino x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na bet365
Defesas prevalecem em confronto de baixa eficiência ofensiva
O cenário da partida indica dificuldades ofensivas dos dois lados.
O Palestino, mesmo jogando em casa, não tem sido consistente na criação, enquanto o Grêmio costuma ter problemas para transformar posse em oportunidades claras fora de casa.
Com um jogo mais travado, poucas chances e muita disputa no meio-campo, a tendência é de um confronto onde apenas uma equipe consiga marcar — ou até mesmo um placar mínimo decidindo a partida.
- Palpite 3 para Palestino x Grêmio: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.85 na bet365